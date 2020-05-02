شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفى يكشف كواليس غلق الهاتف مرتين فى وجه الجوهرى بسب "مقلب" السقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى هشام حنفى، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، كواليس تعرضه لموقف محرج مع الراحل محمود الجوهرى المدير الفنى الأسبق للمارد الأحمر حينها، وغلق الهاتف فى وجهه "مرتين".

قال هشام خلال حواره فى برنامج "ملعب أون تايم سبورت": "الجوهرى صاحب الفضل فى منحى فرصة المشاركة الأساسية، بعد خوضنا أحد المباريات وفى طريقنا للعودة إلى النادى فوجئت بالكابتن الجوهرى بيكلمنى وبيقولى : "أزيك يا هشام أنا الكابتن محمود الجوهرى"، فقمت بغلق الهاتف، ظنن منى إنه أحمد السقا الذى كان دائمًا يقوم بمثل تلك المقالب معى.

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أضاف: "فعاود الاتصال بى مرة ثانية، فقمت بغلق الهاتف مرة ثانية، ثم عاود الاتصال للمرة الثالثة، وقال لى: "يا ابنى مش أنا بكلمك، تعالى بكرا البيت عندى فى مصر الجديدة".

وتابع لاعب الأهلى السابق: "ذهبت لمنزل الجوهرى ووجد 5 أو 6 تليفزيونات وعلى كل شاشة منهما مباراة يقوم بعرضها وكأنه مخرج، وبدأ يشرح لى مستواي فى عدة مباريات، ثم قال لى أنت معايا المعسكر المقبل، وركز فى التعليمات، لأنك ستكون فى الجانب الأيمن، ومن هنا كانت انطلاقتى".

وأعرب هشام حنفى عن حزنه، مشيرًا إلى إنه لم يحصل على ما يستحق سواء خلال مشواره كلاعب أو فى الوقت الحالى خلال عمله فى مجال التدريب.