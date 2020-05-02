عبد الحميد حسن: ديانج يستحق ريال مدريد وبرشلونة.. وأبو تريكة الأفضل في تاريخ الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ جهاد عرابي:

قال عبد الحميد حسن، لاعب الأهلي الأسبق، إنه لن ينسى مباراته حين كان لاعبًا صفوف إنبي ضد القلعة الحمراء وفازوا عليه، مشيرًا إلى أن أي لاعب يفوز على الأهلي يُكتب الأمر في تاريخه.

وتابع ضاحكًا في تصريحات لمصراوي:"جماهير الأهلي هتزعل مني"، قبل أن يُضيف:"لم نلعب بالطبع لنهدي الدوري للزمالك بل كان لدينا طموحًا أن نحتل المركز الثاني والمشاركة في أفريقيا كنا نادي حديثًا بالدوري ومن ضغط الجماهير علينا في الملعب اتفقنا أن نقاتل في المباراة وإذا شاهدتهم أحداثها ستجدوننا سجلاً هدفًا مقابل 7 فرصة مُهدرة من الأهلي".

وتطرق عبد الحميد حسن في حديثه عن واقعة انتقاله للأهلي وهو في عمر الـ 35:"اندهشت من الأهلي ولكن كانت صدفة تشرفت بها بالانضمام للأهلي وربنا كاتبلي سنة مع الفريق وارتبطت بالنادي وجماهيره.. ولن أنسى أول محاضرة حين وجدت جوزيه يتحدث عن اضطهاد الحكام لنا قبل مباراة السويس كنت أظن أن الأمر دعابة فالأهلي مرتبط أنه يفوز بمساعدة الحكام كما يظن البعض ولكن فعليًا الأهلي لا يعتمد على الحكام".

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وتابع:"في أول مران لي تحدث معي جوزيه أن الكرة ليست بالعمر بل بالعطاء وأن علي العطاء في الملعب وما يقوله صحيحًا ولنا في حسام حسن مثلاً".

وعن المقارنة بين جوزيه وفايلر مع اقتراب المدير الفني السويسري الحالي من معادلة رقم جوزيه مع الفريق في سلسلة الانتصارات، رد عبد الحميد حسن:"جوزيه شخصية قد يكون هناك مدربين على المستوى الفني أعلى منه ولكن المدير الفني هو من يعرف يُدير اللاعبين معه فهو شخصية وأسلوب يُدرس، فايلر يمتلك فنيات عالية وشخصية جيدة وهو مايحتاجه الأهلي ولكن جوزيه لن يعوض بالجيل الذي كان معه فهو جيل كان يتحمل المسؤولية ومدرب لقيمة القميص الذي يرتديه".

وتحدث ميدو ـ كما يُلقب ـ عن بعض لاعبي الأهلي الحاليين؛ حيث أشاد بلاعب خط الوسط أليو ديانج:"يستحق التواجد في ريال مدريد أو برشلونة، مشيدًا كذلك محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، منوهًا إلى أن صالح جمعة كان من الممكن أن يكون مثل محمد أبو تريكة ولكنه:"لم يقدر موهبته وأضر بنفسه كثيرًا بسبب تصرفاته".

وأتم لاعب الأهلي الأسبق حديثه بالإشارة إلى أن محمد أبو تريكة هو أفضل من زامله في الملاعب وأفضل لاعب في تاريخ الأهلي:" أبو تريكة مختلف في كل شيئ فهو انسان شفاف جدًا وواضح وبيحب الأهلي بجد عشان كده الناس بتحبه".