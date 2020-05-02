فايز عريبي: طنطا ضمن 13 ناديًا يرغب في إلغاء الموسم الحالي

الحالي بعد التشاور فيما بينها جوانب فنية ومادية ووجود خطورة على صحة اللاعبين وراء رغبة الأندية في الغاء النشاط
أكد فايز عريبي رئيس مجلس إدارة نادي طنطا رغبته في الغاء الموسم الحالي.
قال عريبي في تصريحات لـ ملعب ONTIME مع شوبير : طنطا ضمن 13 ناديا ترغب في إلغاء الموسم
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