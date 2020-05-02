عبدالناصر محمد يكشف موقف نادي إنبي من استئناف الدوري

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي عن موقف النادي من استئناف الدوري .

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات لـ ملعب ONTIME مع شوبير:" إنبي سينفذ قرار الدولة في استئناف النشاط من عدمه و يرغب في استكمال الدوري".

وأضاف:"التواصل مع اللجنة الخماسية " على خفيف " ونريد تفعيل رابطة الأندية المحترفة وكل طرف مؤيد لاستكمال الموسم أو يرغب في الغاءه عليه تقديم حيثياته".

وأكمل:"لا يوجد اي عروض لأسامة جلال واللاعب متمسك بقرار إنبي والدولة تقوم بدورها على أكمل وجه لمواجهة وباء

وأكد أن نادي إنبي لم يفاوض صالح جمعة؛ لوجود أكثر من لاعب في مركزه".

من عدمه و يرغب في استكمال الدوري".وأضاف:"التواصل مع اللجنة الخماسية " على خفيف " ونريد تفعيل رابطة الأندية المحترفة وكل طرف مؤيد لاستكمال الموسم أو يرغب في الغاءه عليه تقديم حيثياته".وأكمل:"لا يوجد اي عروض لأسامة جلال واللاعب متمسك بقرار إنبي والدولة تقوم بدورها على أكمل وجه لمواجهة وباء كورونا وأكد أن نادي إنبي لم يفاوض صالح جمعة؛ لوجود أكثر من لاعب في مركزه".

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