حقيقة استقالة محمد عبدالسلام من نادي مصر المقاصة

كشف بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة عن حقيقة استقالة محمد عبد السلام رئيس مصر للمقاصة

قال بكري في تصريحات لـ ملعب ONTIME مع شوبير : محمد عبد السلام قدم استقالته من رئاسة شركة مصر للمقاصة لأسباب صحية

وأضاف: كان على اللجنة الخماسية اتخاذ قرارات قوية مستغلة غياب الضغوط الانتخابية عليها

وتابع: المقاصة رهن إشارة الدولة المصرية بخصوص عودة النشاط ولو كان القرار ضد مصلحتنا

واختتم: في حال عودة الدوري نتمنى منح فرصة للأندية للأستعداد بشكل جيد شوبير : محمد عبد السلام قدم استقالته من رئاسة شركة مصر للمقاصة لأسباب صحيةوأضاف: كان على اللجنة الخماسية اتخاذ قرارات قوية مستغلة غياب الضغوط الانتخابية عليهاوتابع: المقاصة رهن إشارة الدولة المصرية بخصوص عودة النشاط ولو كان القرار ضد مصلحتناواختتم: في حال عودة الدوري نتمنى منح فرصة للأندية للأستعداد بشكل جيد

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