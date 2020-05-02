أحمد المهدي: طلائع الجيش طلب من الأهلي بالتعاقد مع عمار حمدي

أكد العميد أحمد المهدي المشرف العام على الكرة بنادي طلائع الجيش، أن طلب من إدارة النادي الأهلي، التعاقد مع عمار حمدي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة.
وقال المهدي في تصريحات لـ ملعب ONTIME مع شوبير : طالبت إدارة الأهلي بضم عمار حمدي على سبيل الإعارة ".
وتابع:"رغبة عمار حمدي حسمت أمر انتقاله لطلائع الجيش رغماعتزازه بنادي الاتحاد السكندري".
وأوضح:"الأفضل من وجهة نظري عدم استكمال المسابقات هذا الموسم، وطلائع الجيش مع أي قرار تتخذه الدولة بخصوص عودة النشاط من عدمه".
وأتم:"هناك 14 ناديا ترغب في الاجتماع مع اللجنة الخماسية من اجل تحديد مصير الدوري"
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