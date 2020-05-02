رياضة | ريال مدريد يرغب فى التعاقد مع هذا اللاعب

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 03:30 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يرغب فى التعاقد مع هذا اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة ريال مدريد الإسبانى فى التعاقد مع لاعب فى خط الوسط خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو " الإسبانية، فإن ريال مدريد يراقب بقوة لاعب خط وسط موناكو الفرنسي ، أوريلين تشواميني تحسباً لفشل ضم إدواردو كامافينجا لاعب رين الفرنسي.

وأشارت الصحيفة أن المرينجي يجد صعوبة في ضم كامافينجا هذا الصيف، خاصة بعد أن تأكد تواجد فريق رين في الملحق المؤهل الى دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة الى أن تشواميني صاحب الـ20 عاماً إنضم الى موناكو في يناير الماضي قادماً من بوردو الفرنسي ، ويمتد تعاقده حتي عام 2024.