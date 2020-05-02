رياضة | الطلائع: الأفضل عدم استكمال الدوري

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 03:30 صباحاً - انت الان تقراء خبر الطلائع: الأفضل عدم استكمال الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد العميد أحمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش على أنه يفضل إلغاء الدوري المصري للموسم الحالي.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"الأفضل من وجهة نظري عدم استكمال المسابقات هذا الموسم".

وتابع :"طلائع الجيش مع أي قرار تتخذه الدولة بخصوص عودة النشاط من عدمه وهناك 14 ناديا ترغب في الاجتماع مع اللجنة الخماسية من اجل تحديد مصير الدوري".

وعن انتقال عمار حمدي لصفوف الفريق في يناير قال :"طالبت إدارة الأهلي بضم عمار حمدي على سبيل الإعارة".

وأتم حديثه :"رغبة عمار حمدي حسمت أمر انتقاله لطلائع الجيش رغم اعتزازه بنادي الاتحاد السكندري".