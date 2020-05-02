رياضة | مدرب الحرس: استكمال الدوري من عدمه لا يمثل مشكلة لنا

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 03:30 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب الحرس: استكمال الدوري من عدمه لا يمثل مشكلة لنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد حليم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود على أن النادي لا توج لديه أي مشكلة في استكمال الدوري من عدمه.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"لا توجد مشكلة لدي حرس الحدود في استكمال الدوري من عدمه".

وأضاف :"لابد من وضوح الصورة في حال وجود نية لعودة النشاط حتى نستطيع إعداد الفريق بشكل جيد".

وأتم حديثه :"لاعبو الفريق يخضعون لبرنامج إعداد بدني منذ توقف النشاط".