رياضة | المقاصة: نحن رهن إشارة الدولة وعبد السلام مستمر في رئاسة النادي

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 03:30 صباحاً - انت الان تقراء خبر المقاصة: نحن رهن إشارة الدولة وعبد السلام مستمر في رئاسة النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، إن اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي قدم استقالته من رئاسة شركة المقاصة لأسباب صحية. وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"محمد عبد السلام قدم استقالته من رئاسة شركة مصر للمقاصة لأسباب صحية". وأضاف :"محمد عبد السلام مستمر كرئيس لنادي المقاصة". Advertisements وأشار :"كان على اللجنة الخماسية اتخاذ قرارات قوية مستغلة غياب الضغوط الانتخابية عليها". وتابع :"المقاصة رهن إشارة الدولة المصرية بخصوص عودة النشاط ولو كان القرار ضد مصلحتنا". وأتم حديثه :"في حال عودة الدوري نتمنى منح فرصة للأندية للاستعداد بشكل جيد".

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