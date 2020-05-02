رياضة | إنبي: لم نتلقى عروضًا لأسامة جلال وهذه حقيقة التعاقد مع صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 03:30 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنبي: لم نتلقى عروضًا لأسامة جلال وهذه حقيقة التعاقد مع صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي حقيقة تلقي النادي عروضًا لرحيل أسامة جلال مدافع الفريق البترولي، وإمكانية التعاقد مع صالح جمعة. وقال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"لا يوجد اي عروض لأسامة جلال واللاعب متمسك بقرار إنبي". وأردف :"الدولة تقوم بدورها على أكمل وجه لمواجهة وباء كورونا". وأتم حديثه :"إنبي لم يفاوض صالح جمعة لوجود أكثر من لاعب في مركزه".

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