رياضة | إنبي: نرغب في استكمال الدوري وسننفذ قرار الدولة

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 03:30 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنبي: نرغب في استكمال الدوري وسننفذ قرار الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، إن النادي البترولي سينفذ القرار الذي ستتخذه الدولة بخصوص الدوري.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"إنبي سينفذ قرار الدولة في استئناف النشاط من عدمه".

وأضاف :"إنبي يرغب في استكمال الدوري، ونتواصل مع اللجنة الخماسية " على خفيف " ونريد تفعيل رابطة الأندية المحترفة".

وأشار :"كل طرف مؤيد لاستكمال الموسم أو يرغب في الغاءه عليه تقديم حيثياته".

