الامارات | الحارس منصور غلوم: «دكة خورفكان» لا تزعجني.. وأدعم محمد يوسف

شكرا لقرائتكم خبر عن الحارس منصور غلوم: «دكة خورفكان» لا تزعجني.. وأدعم محمد يوسف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال حارس مرمى فريق خورفكان، منصورغلوم، إنه غير منزعج من جلوسه على الدكة مع فريقه، وغياب مشاركته أساسياً هذا الموسم، باستثناء مباراة واحدة في كأس الخليج العربي، رغم أنه فاز بجائزة أفضل حارس مرمى في الموسم الماضي لدوري الهواة.

وشدد على أنه يواصل تدريباته اليومية، وجاهز لاستئناف دوري الخليج العربي في أي وقت.

وقال منصور غلوم لـ«الإمارات اليوم»: «لست منزعجاً من الدكة، وكان كل تفكيري أن يستعيد خورفكان سكة الانتصارات، ويعزز حظوظه بالبقاء، وهو ما تحقق في الدور الثاني»، مشدداً على أنه كان يقف بقوة إلى جانب الحارس الأساسي محمد يوسف، ويدعمه من أجل الاستمرار بدوره الفاعل والبارز خلال المباريات.

وتابع: «معاً نفكر في نجاح خورفكان، ونتمنى تحقيق ذلك، وأنا لاأزال في عمر مبكر، وبالتأكيد الفرصة ستأتي يوماً ما، لكن تفكيري منصب على نجاح النادي الذي ألعب معه قبل أي شيء».

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وأضاف: «أتذكر بسعادة غامرة الأيام الجميلة التي قضيتها في موسم الصعود، وأتطلع إلى فرحة البقاء، ومازلت أتمنى أن أعود مجدداً للعب مع المنتخب، بعد أن مثلت الأولمبي عندما كنت حارساً للمرمى في النصر».

في جانب آخر، قال إنه كان يتدرب في المنزل في الفترة الأخيرة بشكل يومي، ثم قلص ذلك خلال فترة الشهر الفضيل حالياً.

منصور غلوم شارك أساسياً في مباراة واحدة فقط هذا الموسم مع خورفكان.

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