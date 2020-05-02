الامارات | «كاراتيه الذيد» عن بُعْد.. وجوائز لأفضل أداء

شكرا لقرائتكم خبر عن «كاراتيه الذيد» عن بُعْد.. وجوائز لأفضل أداء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف عضو مجلس إدارة نادي الذيد، سالم محمد بن هويدن، عن مواصلة النادي تقديم الحصص التدريبية لبرنامج الكاراتيه عن بُعْد، وتولي منصات التواصل الاجتماعي في النادي عرض أداء اللاعبين والمشاركين من أفراد المجتمع، وتخصيص جائزتين أسبوعياً لأفضل أداء.

وقال بن هويدن، في تصريحات صحافية، إن «إدارة النادي كانت حريصة، منذ تطبيق الإجراءات الاحترازية في الدولة، وتوقف النشاط الرياضي، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على تنظيم حصص تدريبية عن بُعْد، باستخدام التقنيات البصرية الحديثة، خصوصاً لاعبي الكاراتيه، في خطوة أولى لتعزيز جانب ممارسة الرياضة من المنزل، لتشهد هذه الخطوات تفاعلاً كبيراً، سواء من اللاعبين أو الأسر وأبنائهم، على متابعة برامج الكاراتيه عن بُعْد».

وأضاف: «طرح النادي مبادرات من خلال منصاته، وكان من أول الأندية التي نظمت منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية في الدولة، دروساً في الكاراتيه عبر حصصٍ مرئية عن بُعْد».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news