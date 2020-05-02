الامارات | حكم نهائي.. رفض طلب اتحاد كلباء إعادة مباراته مع بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن حكم نهائي.. رفض طلب اتحاد كلباء إعادة مباراته مع بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها أول من أمس برئاسة المستشار عادل عبدالله الجنيبي، عبر نظام الاتصال المرئي «عن بُعْد»، إصدار حكمها النهائي بشأن أحداث مباراة فريقي اتحاد كلباء وبني ياس، ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي. وقالت اللجنة أمس: «تقرر تأييد قرار لجنة الانضباط، القاضي برفض طلب نادي اتحاد كلباء إعادة المباراة»، والتي انتهت بفوز بني ياس 2-1، وذلك بداعي احتساب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة بني ياس، وطرد لاعب من فريق اتحاد كلباء. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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