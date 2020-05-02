شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يتحفظ على «بكار».. ويطلب مهاجمًا «سوبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحفظ السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على التعاقد مع رجب بكار، الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، بداية من الموسم المقبل خلفًا لأحمد فتحى الظهير الأيمن الذى انتقل إلى بيراميدز بداية من الموسم الجديد، وحدد «فايلر» عددا من المعايير التى يرغب فى توافرها فيمن ينضم إلى صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، أهمها القدرة على شغل أكثر من مركز للاستفادة منه فى المباريات المحلية والإفريقية فى ظل الضغوط التى يتعرض لها اللاعبون من كثرة المباريات والسفر داخل وخارج البلاد فى حالة استئناف الأنشطة الكروية والبطولات القارية بقرار من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، وقرار اتحاد الكرة المرتقب بشأن عودة مسابقة الدورى الممتاز.

والمعيار الثانى الذى طلبه المدير الفنى للأحمر من أجل ضم لاعب جديد فى الموسم المقبل قدرته على إجادة القيام بواجباته الدفاعية والهجومية، وهو نفس الأمر الذى كان يجيده أحمد فتحى سواء باللعب فى أكثر من مركز، وهو السبب الرئيسى فى تلقيبه بـ«الجوكر» طوال مشواره الكروى، إلى جانب قيامه بالدورين الهجومى والدفاعى فى المباريات، فضلا عن ضرورة ألا تتعدى سن اللاعب 25 عاما فى ظل رغبة المدير الفنى وإدارة النادى فى بناء فريق قوى وتجديد دماء الفريق للسنوات المقبلة أملا فى الحفاظ على البطولات المحلية والمنافسة على اللقب الإفريقى الغائب منذ سنوات، خصوصا أن الفريق لديه أمل فى المنافسة على بطولة دورى الأبطال فى حال استئنافها.

فيما دخل عامر عامر، حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى الإنتاج الحربى، دائرة الترشيحات للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء بعد تألقه مع فريقه خلال فترة إقامة الدورى الممتاز قبل توقفها بسبب تفشى ظاهرة كورونا فى أنحاء العالم، كانت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح قد ناقشت إمكانية التعاقد مع حارس مرمى جديد بدلا من شريف اكرامى الذى أعلن فى وقت سابق رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى لرغبته فى العودة للمشاركة فى المباريات فى ظل اعتماد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى، على محمد الشناوى حارس المرمى فى كافة المباريات المحلية والإفريقية.

عامر عامر، حارس مرمى الإنتاج الحربى - صورة أرشيفية

كان المهدى سليمان، حارس مرمى بيراميدز، قد دخل ضمن المرشحين للانضمام لحراسة مرمى الفريق الأحمر، ووفقا لمصدر مطلع داخل القلعة الحمراء فإن لجنة التخطيط والمدير الفنى لم يستقروا بشكل نهائى على ضم حارس جديد للفريق من عدمه، لافتا إلى أن الجلسة المقبلة التى ستجمع محسن صالح وأعضاء لجنة التخطيط مع المدير الفنى سيكون لها دور كبير فى القرار النهائى.

من جهة أخرى، دخل عدد من المهاجمين الأفارقة ترشيحات للجهاز الفنى للفريق الأحمر من أجل اختيار أحدهم للانضمام فى الموسم المقبل فى ظل رغبة «فايلر» فى ضم مهاجم سوبر يعتمد عليه خلال الفترة المقبلة لسببين أولهما أن المدير الفنى ليس مقتنعا بمستوى كل من المغربى وليد أزارو المعار إلى نادى الاتفاق السعودى، ومروان محسن مهاجم الفريق، والسبب الثانى يكمن فى رغبة المدير الفنى فى ضم مهاجم أجنبى يستطيع ترجمة الفرص التى تسنح للفريق فى المباريات إلى أهداف.

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