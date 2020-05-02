شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الدوري الإنجليزي: ملتزمون باستكمال الموسم الحالي «بيان رسمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، اليوم الجمعة، اجتماعا عبر الفيديو استمر قرابة أربع ساعات، للاتفاق على القواعد واللوائح، خاصة فيما يتعلق بالصحة والسلامة، على العودة إلى التدريب واسئناف البطولة بعد توقفها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتوقف الـ«بريميرليج» منذ 13 مارس بسبب تفشي الفيروس التاجي، حيث يبتعد ليفربول بـ25 نقطة في القمة عن اقرب منافسيه ويحتاج فقط إلى فوزين من مبارياته التسع المتبقية لرفع البطولة للمرة الأولى منذ عام 1990.

وجاء بيان الرابطة بعد الاجتماع كالتالي: «أولوية الدوري الإنجليزي الممتاز هي صحة وسلامة اللاعبين والمدربين والمديرين وموظفي النادي والداعمين والمجتمع الأوسع».

وأضاف: «تدرس الرابطة والأندية أول خطوات تجريبية إلى الأمام ولن تعود إلا إلى التدريب واللعب بتوجيه من الحكومة، وبمشورة طبية متخصصة وبعد التشاور مع اللاعبين والمدراء».

وتابع: «رحبت الجامعة بإنشاء الفريق الطبي الحكومي العامل من أجل عودة النخبة الرياضية، التي اجتمعت للمرة الأولى هذا الصباح».

واختتم البيان: «لم يتم اتخاذ أي قرارات في اجتماع المساهمين اليوم وتبادلت الأندية وجهات النظر حول المعلومات المقدمة بخصوص إعادة الدوري.. وأكدت الأندية من جديد التزامها بإنهاء موسم 2019/20 والحفاظ على نزاهة المنافسة ورحبت بدعم الحكومة».

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