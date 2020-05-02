شكرا لقرائتكم رئيس الاتحاد السكندرى: عودة الدورى صعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى إن عودة الدورى المصري هذا الموسم صعبة معللا ذلك بطول فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مصيلحى في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب "أون تايم" الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير على قناة "أون تايم سبورتس":"عودة الدوري صعبة، لأن اللاعبين في فترة راحة طويلة وصلت الى شهرين، وبالتالي سيحتاجون الى فترة إعداد، لمدة لا تقل عن شهر ونصف، وهذا ما آكده لي طلعت يوسف، المدير الفني لزعيم الثغر، فضلا عن كل الأندية تعاني ماليا بما فيها الأهلي".

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أن بعض الأندية أرسلت له خطابات رسمية، لرغبتها في عدم استكمال مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم بسبب فيروس كورونا.

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تابع :" 9 أندية أرسلت لي خطابات رسمية تتضمن رغبتها في عدم استكمال مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، بسبب فيروس كورونا"، مضيفا:" بعض الأندية مثل أسوان أكدت أنها سترسل غدا السبت، خطابات بنفس المضمون"ّ

وتابع:" كلنا سنكون مع أي قرار يصدر من الدولة بخصوص عودة النشاط وفقا لضوابط محددة".