شكرا لقرائتكم أيمن الطرابلسى يترقب قرار الجبلاية بعودة الدوري او الغاؤه لحسم مصيره مع الانتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب التونسى أيمن الطرابلسى لاعب خط وسط النجم الساحلى المعار للإنتاج الحربى ، قرار اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة سواء بعودة بطولة الدوري أو الغاؤها حيث يمنى اللاعب النفس بعودة المسابقة لاسيما أنها طوق النجاة الوحيد له لحسم مصيره مع الانتاج الحربى حيث رهن الجهاز الفنى للفريق بقيادة مختار مختار تمديد اعارته أو رحيله بمباريات الدوري المقبلة بعدما تعرض اللاعب لأكثر من إصابة منذ بداية الموسم أبعدته عن التشكيل الاساسى .

وتنتظر لجنة التعاقدات بنادى الانتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر وعضوية خالد مهدى مدير الكرة بالفريق قرار مختار مختار المدير الفنى للفريق بشأن الطرابلسى وذلك لحسم مصير اللاعب سواء بالاستمرار أو الرحيل بعد قرار اتحاد الكرة بالتراجع عن معاملة لاعبى شمال افريقيا كلاعب محليين بداية من الموسم المقبل .

ويلعب أيمن الطرابلسى فى صفوف الانتاج الحربى على سبيل الاعارة لنهاية الموسم قادماً من النجم الساحلى ، وأكد خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن ناديه يعتزم دراسة موقف اللاعبين الأجانب نهاية الموسم قبل تطبيق لائحة اتحاد الكرة فى الموسم الجديد، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "لاعبو الإنتاج مرتبطون بتعاقد ممتد مع النادى لموسمين وثلاثة، ونحسم مصيرهم بنهاية الموسم سواء الأجانب أو المصريين ".

وأضاف مدير الكرة بالإنتاج الحربى، "قرار عدم اعتماد لاعبى شمال أفريقيا لاعبين محليين لا ينطبق لدينا سوى على التونسى أيمن الطرابلسى، وهو متعاقد على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، ونحسم مصيره مع تحديد مصير بطولة الدوري".

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ورفض خماسى الإنتاج الحربى التونسى "أيمن الطرابلسى والموريتانى مامادو انياس والمالى موسى دياورا والغانى وهاب انان والايفوارى محمد فييرا" فكرة السفر لبلادهم قبل قرار تعليق رحلات الطيران فى القاهرة مؤكدين رغبتهم فى البقاء هنا انتظارا لقرار عودة النشاط الكروى .

ويتمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين فى الموسم المقبل، والتى تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجارى، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب فى الدورى الممتاز.

وأرسل اتحاد الكرة لائحة شئون اللاعبين إلى جميع الأندية، وتضمنت عدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021.

كشف مصدر باتحاد الكرة أن قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى سارى لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجارى، ولا توجد نية لمد القرار للموسم المقبل سواء تم استكمال الدورى هذا الموسم أو تم الغاؤه.

وأضاف أن اتحاد الكرة أخطر الأندية مطلع الموسم الجارى أن اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى لمدة موسم واحد فقط، وعلى الأندية أن توفق أوضاعها وفقا لهذا القرار، موضحا أن اتحاد الكرة لا ينوى مد القرار حتى فى حالة إلغاء الدورى.