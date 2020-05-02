شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: "مرتضى عمل طفرة غير مسبوقة للزمالك وأنا مش بطبله" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال فاروق جعر لاعب ومدرب الزمالك السابق أن الطفرة التى حدثت للزمالك فى عهد مرتضى منصور لم تحدث فى عهد أى رئيس للنادى منذ أن كان طفلا.

وأضاف جعفر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي المذاع على فضائية الزمالك اليوم الجمعة، أنه مع عودة النشاط إذا توافرت اجراءات الوقاية، ولكنه يعترض على التسرع في قرار العودة والمجازفة.

وأكد روقة أن القرار الخاص بعودة النشاط يجب أن ينطلق من مصلحة الدولة وصحة المجتمع.

في سياق آخر اعتمدت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم صرف بقية المستحقات المالية للحكام حتى توقف المسابقات، التي تبلغ 7 مليون و 255 ألف جنيه.

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وقال اتحاد الكرة المصري عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "اللجنة الخماسية قامت في وقت سابق بصرف مستحقات متأخرة للحكام عن الموسم الماضي بلغت 4 مليون ونصف المليون جنيه".

وتابع: "كما تم صرف 3 مليون و600 ألف الشهر الماضي ليكون الإجمالي 15 مليونا و355 ألف جنيه".

وأضاف: "جاء قرار الصرف فور الانتهاء من اعتماد اللائحة الجديدة للحكام، وتعد هذه المرة الأولي التي لا يكون فيها للحكام اَي مستحقات أو متأخرات لدي الاتحاد".

وأكد: "ومن المقرر أن تبدأ لجنة الحكام الصرف اعتبارا من الأحد المقبل".