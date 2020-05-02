شكرا لقرائتكم شوبير: رمضان صبحى لن يلعب فى مصر إلا للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الإعلامي أحمد شوبير، أن رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لن يلعب في مصر سوى للقلعة الحمراء.
وقال شوبير، في تصريحات تلفزيونية عبر قنا "اون تايم سبورتس":"كلام نهائي رمضان لو استمر في مصر هيكون مع الأهلي بس ولو في عرض من الخليج هيفضل الأهلي برضه في حال وجود عرض أوروبي محترم هيكمل في أوروبا ولغاية دلوقتي مفيش عروض".
واوضح:"في حال وصول لرمضان، عرض قوي من أحد الاندية الاوروبية سيكمل مشواره الإحترافي"، موضحا:"اللاعب حتى الان لم يتلق اي عرض، وذلك بسبب توقف النشاط الرياضي في جميع انحاء العالم، بسبب فيروس كورونا".
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