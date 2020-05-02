شكرا لقرائتكم ياسر عبد الرؤوف: الحكم يحتاج فترة اعداد مثل اللاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق، أن الحكام جزء من لعبة كرة القدم وأنه يحتاج فترة اعداد وتأهيل مثله مثل اللاعب إذا ما اتخذت الدولة قرارا باستئناف النشاط الرياضي.

وأضاف عبد الرؤوف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي المذاع على فضائية الزمالك اليوم الجمعة، أن الفترة التي يحتاجها الحكم تتعلق بالإعداد البدني، لكن فورمة وحساسية المباريات لا يمكن اكتسابها إلا بالمباريات.

وأشار الحكم الدولي السابق أنه مع عودة النشاط يجب أن يكون هنا أعذار لأخطاء الحكام المحتملة.

وطالب عبد الرؤوف أن يكون هناك خطة لمعسكرات الحكام خاصة أن اللاعب والمدرب عملهما الوحيد هو كرة القدم، بينما الحكم يعمل في قطاع عام أو خاص وبالتالي لا يمكنه الخضوع لفترة من الحجر والعزل.

وتسأل الحكم السابق عن الطريقة التي يؤمن بها اتحاد الكرة الحكام خاصة أنهم فاقدي الظهير الجماهيري ويختلفون عن اللاعبين فاللاعب لديه 9 زملاء يغطون أخطائه بينما الحكم يعمل بمفرده.

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واعتمدت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم صرف بقية المستحقات المالية للحكام حتى توقف المسابقات، التي تبلغ 7 مليون و 255 ألف جنيه.

وقال اتحاد الكرة المصري عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "اللجنة الخماسية قامت في وقت سابق بصرف مستحقات متأخرة للحكام عن الموسم الماضي بلغت 4 مليون ونصف المليون جنيه".

وتابع: "كما تم صرف 3 مليون و600 ألف الشهر الماضي ليكون الإجمالي 15 مليونا و355 ألف جنيه".

وأضاف: "جاء قرار الصرف فور الانتهاء من اعتماد اللائحة الجديدة للحكام، وتعد هذه المرة الأولي التي لا يكون فيها للحكام اَي مستحقات أو متأخرات لدي الاتحاد".

وأكد: "ومن المقرر أن تبدأ لجنة الحكام الصرف اعتبارا من الأحد المقبل".