شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي: اللاعبون وافقوا على تخفيض رواتبهم بنسبة 30% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال خالد مهدي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، أن لاعبي فريقه وافقوا على تخفيض رواتبهم بنسبة 30%، بسبب توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.
وقال خالد مهدي، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "اون تايم سبورتس":'اللاعبون وافقوا على تخفيض عقودهم بنسبة 30%، وتم عمل مذكرة التسوية تضمنت حصول لاعبي الفريق على كل مستحقاتهم حال عودة الدوري"ّ
وعن مفاوضات الأهلي مع عامر عامر حارس الفريق:"المفاوضات عبارة عن كلام وكلاء لاعبين، ولم تتخذ طابع الجدية"، مؤكدا:"الأهلي لم يرسل فاكسا رسميا".
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