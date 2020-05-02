شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي: اللاعبون وافقوا على تخفيض رواتبهم بنسبة 30% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد مهدي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، أن لاعبي فريقه وافقوا على تخفيض رواتبهم بنسبة 30%، بسبب توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

وقال خالد مهدي، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "اون تايم سبورتس":'اللاعبون وافقوا على تخفيض عقودهم بنسبة 30%، وتم عمل مذكرة التسوية تضمنت حصول لاعبي الفريق على كل مستحقاتهم حال عودة الدوري"ّ

وعن مفاوضات الأهلي مع عامر عامر حارس الفريق:"المفاوضات عبارة عن كلام وكلاء لاعبين، ولم تتخذ طابع الجدية"، مؤكدا:"الأهلي لم يرسل فاكسا رسميا".