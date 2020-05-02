شكرا لقرائتكم جوزيه عن مستوى الدوري المصري في آخر 8 سنوات: المتعة غابت بغياب الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الاسبق للنادي الأهلي، عن مستوى الدوري المصري في آخر 8 سنوات، مؤكدا أن المتعة الكروية غابت بسبب عدم حضور الجماهير في المدرجات.

وقال جوزيه خلال تصريحات نشرتها صحيفة "بابليكو البرتغالية: "الملاعب المصرية تحولت إلى قتل المتعة الكروية لعدم حضور الجماهير في المباريات، بعدما كان الحضور أكثر من 100 الف".

أضاف: "الجماهير المصرية تعد الحافز الاساسي لأي فريق، وفي الوقت الحالي، أصبح الأمر صعب للغاية من اجل تعويضهم، بسبب العلاقة القوية بين اللاعب والجمهور".

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وعن ما يفعله حاليا في وقت كورونا علق قائلا: " لم أتوقف عن ممارسة الرياضة، أمارس بعض التمارين بعيدا عن الاشخاص وارتدي الكمامة والقفازات".

مانويل جوزيه دى سيلفا اسم له ثقل بين عشاق النادى الأهلى بفضل النتائج والبطولات الكبيرة التى حققها مع الفريق طوال فترة قيادته للقلعة الحمراء، وأعلن المدرب البرتغالى الشهير اعتزاله التدريب نهائيًا بعد مشوار مرصع بالإنجازات والبطولات.

وحصل جوزيه مع الأهلى على 20 لقبًا هي: "بطولة الدورى العام وفاز بها 6 مرات، وبطولة كأس مصر وفاز بها مرتين بطولة كأس السوبر المصرى وفاز بها أربع مرات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وبطولة السوبر الأفريقى أربع مرات، فيما شارك فى بطولة كأس العالم للأندية ثلاث مرات حصل فى المشاركة الأولى والثالثة على المركز السادس، وفى الثانية على الميدالية البرونزية.