شكرا لقرائتكم طارق يحيى: الحكم على النقاز بالحبس في تونس هي عدالة السماء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأضاف طارق يحيى، عبر برنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك، اليوم الجمعة، أن الحكم الصادر بحبس حمدي النقاز بمثابة عدالة السماء بعد موقف اللاعب الأخير مع الزمالك ورئيسه مرتضى منصور.
وأضاف "لا نشمت في أحد، لكن هذه رسالة أن من يظلم الزمالك ويدعي عليه لا يجد الخير أبدًا، هرب حمدي النقاز من الزمالك وتعامل بشكل غير لائق مع رئيسه مرتضى منصور، ليقع في أزمة مع ضابط شرطة تونسي حبس على إثرها 4 شهور".
وقضت محكمة تونسية، أمس الخميس، بحبس لاعب النجم الساحلي والزمالك المصري السابق، لمدة 4 أشهر، بسبب "إهانة موظف عمومي بالقول".
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