شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبد الرؤوف: الحكام يحتاجون فترة إعداد مثل اللاعبين وخضوعهم للعزل الصحى صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ياسر عبد الرؤوف، الحكم الدولى السابق، إن الحكام جزء من لعبة كرة القدم، وأنه يحتاج فترة إعداد وتأهيل مثله مثل اللاعب إذا ما اتخذت الدولة قرارا باستئناف النشاط الرياضى.

وأضاف عبد الرؤوف فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "زملكاوى" المذاع على فضائية الزمالك اليوم الجمعة، أن الفترة التى يحتاجها الحكم تتعلق بالإعداد البدنى، لكن فورمة وحساسية المباريات لا يمكن اكتسابها إلا بالمباريات.

وأشار الحكم الدولى السابق، إلى أنه مع عودة النشاط، لكن يجب أن يكون هناك أعذارا لأخطاء الحكام المحتملة.

وطالب عبد الرؤوف، أن يكون هناك خطة لمعسكرات الحكام، خاصة أن اللاعب والمدرب عملهما الوحيد هو كرة القدم، بينما الحكم يعمل فى قطاع عام أو خاص وبالتالى لا يمكنه الخضوع لفترة من الحجر والعزل.

وتساءل الحكم السابق عن الطريقة التى يؤمن بها اتحاد الكرة الحكام خاصة أنهم فاقدى الظهير الجماهيرى ويختلفون عن اللاعبين فاللاعب لديه 9 زملاء يغطون أخطائه بينما الحكم يعمل بمفرده.

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واعتمدت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم صرف بقية المستحقات المالية للحكام حتى توقف المسابقات، التى تبلغ 7 مليون و 255 ألف جنيه.

وقال اتحاد الكرة المصرى عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "اللجنة الخماسية قامت فى وقت سابق بصرف مستحقات متأخرة للحكام عن الموسم الماضى بلغت 4 مليون ونصف المليون جنيه".

وتابع: "كما تم صرف 3 مليون و600 ألف الشهر الماضى ليكون الإجمالى 15 مليونا و355 ألف جنيه".

وأضاف: "جاء قرار الصرف فور الانتهاء من اعتماد اللائحة الجديدة للحكام، وتعد هذه المرة الأولى التى لا يكون فيها للحكام اَى مستحقات أو متأخرات لدى الاتحاد". وأكد:"ومن المقرر أن تبدأ لجنة الحكام الصرف اعتبارا من الأحد المقبل".