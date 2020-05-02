إنبى والإنتاج والحرس والمقاصة يرحبون بقرار الدولة بخصوص عودة الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدت العديد من أندية الدورى المصرى، ترحيبها باستئناف مسابقة الدورى، وعدم إلغائها، خاصة وإن كان هناك توجه من الدولة بضرورة عودة الحياة لطبيعتها مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية.
وأكد كلاً من عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبى، محمد حليم المدير الفني لنادي حرس الحدود، وخالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، وبكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، خلال تصريحاتهم لبرنامج "ملعب أون تايم"، إنهم مع قرار الدولة بشأن تحديد مصير مسابقة الدورى فى ظل الأجواء المحيطة بانتشار فيرس كورونا.
وقال عبد الناصر محمد: "إنبي يرغب في استكمال الدوري، والتواصل مع اللجنة الخماسية " على خفيف " ونريد تفعيل رابطة الأندية المحترفة، كل طرف مؤيد لاستكمال الموسم أو يرغب في الغاءه عليه تقديم حيثياته.. الدولة تقوم بدورها على أكمل وجه لمواجهة وباء كورونا".
وقال محمد حليم: "لا توجد مشكلة لدي حرس الحدود في استكمال الدوري من عدمه، لابد من وضوح الصورة في حال وجود نية لعودة النشاط حتى نستطيع إعداد الفريق بشكل جيد، ولاعبو الفريق يخضعون لبرنامج إعداد بدني منذ توقف النشاط".
خالد مهدى قال: "الإنتاج الحربى سيؤيد قرار الدولة بخصوص مصير مسابقة الدورى، وسنرحب بقرار العودة فور صدوره، بشرط أن يتم وضع معايير واضحة وأسس لتحديد شكل الدورى بعد استئنافه".
وقال بكرى سليم: "المقاصة رهن إشارة الدولة المصرية بخصوص عودة النشاط ، حال عودة الدوري نتمنى منح فرصة للأندية للاستعداد بشكل جيد".
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