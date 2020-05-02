شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوضح موقفه من عودة علي جبر واستكمال الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق يحيى مدرب الزمالك السابق، عدم صحة دخول القلعة البيضاء في مفاوضات مع علي جبر مدافع بيراميدز لاعادته من جديد لصفوف النادي الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح طارق يحيي، عبر قناة الزمالك، أن ناديه لم يدخل في مفاوضات مع علي جبر لاعادته لنادي الزمالك من جديد.

وقال طارق يحيى :"الفارس الأبيض لديه الرغبة في استئناف الدوري المصري الممتاز المجمد بسبب تفشي فيروس كورونا..لسنا ضد استئناف الدوري، أتمنى عودته لتوفير مادة رياضية للتحدث عنها، عبر برنامجنا اليومي".

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وأكد نجم الزمالك السابق: "توقفت الأحداث الرياضية، ولا يوجد هناك ما نتحدث عنه في قناة الزمالك.. لذلك أتمنى عودتها، للقيام بعملنا التحليلي للمباريات، وصل الزمالك لأفضل مستوى فني له، قبل توقف النشاط، وهو ما منحه لقبي السوبر الإفريقي والمصري، وهو ما يؤكد أنه أكثر المتضررين من التوقف"

وعقدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، قبل يومين، اجتماعا طارئا لمناقشة الإجراءات الواجب توافرها في حالة استئناف النشاط الكروي بحضور أعضاء اللجنة الخماسية د. جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة والدكتور أحمد عبد الله والدكتورة سحر عبد الحق ومحمد فضل أعضاء اللجنة و د. محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي و د. محمود سعد المدير الفني للاتحاد.