شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تمهد طريق الأهلي للتتويج بلقب الدوري.. والجبلاية في ورطة بسبب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزداد غموض مصير الدوري المصري مع كل يوم يمر علينا بدون تحديد مصير المسابقة من الاستكمال أو الإلغاء بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وصعوبة تحديد موعد للعودة إلى التدريبات في الوقت الحالي، وبالتالي يستمر غموض الموقف بشأن الموسم الحالي، والإجراءات الاحتياطية المتخذة حال استكماله أو القرارات المترتبة عليه حال إلغائه.

وبات مسئولو اتحاد الكرة في مأزق حقيقي بشأن الأزمة الحالية ما بين الموقف الذي سيقدمون عليه، خاصة ما يترتب على الإلغاء ووقتها سيكون في أزمة من تحديد موقف نتائج الموسم الحالي من إعلان الموسم كأن لم يكن أو الأخذ بالنتائج التي توقفت عليها المسابقة وإعلان تتويج الفريق المتصدر بلقب الدوري، وهما الخيارين الذين سيضعها في صدام مع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

أعلنت رابطة أندية الدوري الفرنسي، منح حامل اللقب باريس سان جيرمان لقب مسابقة الدوري لموسم 2019-20، وذلك بعد أن تم إلغاءها بقرار وزاري بعد تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول المسابقة برصيد 68 نقطة متفوقا على أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني بـ 12 نقطة، ويبتعد عن المركز الثالث الذي يحتله رين بـ 18 نقطة، قبل 10 جولات من نهاية الموسم.

وبهذه البطولة الاستثنائية، سيحصل باريس سان جيرمان على لقب الدوري الفرنسي للمرة التاسعة في مسيرته.

كما اقترحت رابطة الدوري الفرنسي أن يلعب باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا برفقة مارسيليا ورين، وأن يتم وضع التصنيف النهائي استنادا إلى النقاط التي حققها كل ناد قبل تعليق المنافسة.

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وبذلك سوف يهبط كلا من أميان وتولوز إلى القسم الثاني، وسيصعد لوريان ولينس إلى دوري الدرجة الأولى.

وإذا لم يتم إقامة نهائي كأس فرنسا ونهائي كأس الرابطة، الذين يؤهلان للمشاركة في الدوري الأوروبي، يشارك في هذه المسابقة ليل وريمس ونيس، أصحاب المركز الرابع والخامس والسادس على التوالي في جدول الدوري.

وكان إدوارد فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي، أعلن إلغاء منافسات الدورى الفرنسي فى الموسم الجارى 2019-2020، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه من الصعب للغاية استئناف خلال الفترة المقبلة.

وقال إدوارد فيليبن خلال كلمة أمام البرلمان الفرنسى نشرتها مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة، "الأحداث الرياضية الكبيرة لا يمكن إقامتها قبل سبتمبر المقبل".

وأضاف رئيس الوزراء الفرنسى، "الموسم الكروى 2020/2019 لا يمكن استكماله"، وتابع "بعد انتهاء فترة العزل العام فى البلاد فى 11 مايو جراء جائحة فيروس كورونا سيبقى الحظر مفروضا على التجمعات التى تزيد على عشرة أشخاص داخل وخارج القاعات وسيستمر إغلاق الشواطئ للجمهور حتى الأول من يونيو على الأقل".