شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: الباب مفتوح لعودة صالح جمعة.. بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الناصر محمد المشرف العام على الكرة بفريق إنبي، إنه لم يحدث أى مفاوضات مع الأهلى حول عودة صالح جمعة صانع ألعاب المارد الأحمر لصفوف الفريق البترولى بداية من الموسم المقبل.

أضاف عبد الناصر خلال تصريحاته برنامج "ملعب أون تايم" قائلاً: "صالح جمعة ابننا والبيت بيته والباب مفتوح أمامه فى أى توقيت، ولكن هذا يتوقف على الاحتياجات الفنية لإنبى".

وحاول مسئولو الأهلى تسويق صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن اللاعب لم يتلق أى عروض سواء محلية أو خارجية، لتفكر الإدارة الحمراء فى إعارته مجاناً للدورى الفنلندى، إلا أن اللاعب تحفظ على راتبه هناك.

وكشف المشرف العام على الكرة بفريق إنبي حقيقة اقترب رحيل أسامة جلال مدافع الفريق البترولى في الانتقالات الصيفية المقبلة قائلا:"أسامة جلال باق معنا ومتمسك بقرار إنبي ولم نتلقى أى عروض لرحيل أى لاعب فى الوقت الحالى سواء من داخل أو خارج صر".

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وقال عبد الناصرأن إدارة ناديه ستنفذ قرار الدولة بما يخص استئناف النشاط الرياضى من عدمه والمتوقف حاليا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وحصد ألآف الأرواح وأصاب أكثر من مليوني شخص حول العالم.

تابع: "الأصوات التي تنادى باستمرار أو إلغاء الدورى لا بد أن يكون لديها الحيثيات او الأليات الذى يبنى عليها هذا القرار".