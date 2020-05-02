شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح اليوم.. أحمد كشرى: تسوبيل كان يكره النجوم وقولتله "أنت مجنون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 30/4/2020 ، العديد من التصريحات الهامة والتي جاء أبرزها تصريح أحمد كشرى مهاجم الأهلى السابق مع قناة أون تايم سبورت بخصوص الالماني تسوبيل المدير الفنى الاسبق للنادى الأحمر.

حيث قال أحمد كشرى مهاجم الأهلى السابق، أن تسوبيل المدير الفنى الاسبق للنادى الأحمر كان يكره النجوم، وكان يغضب عندما يرى الجماهير تهتف للاعب معين، وحكى كشرى واقعة مثيرة بينه وبين المدرب السابق.

وأوضح كشرى فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، أنه ذات مرة تشاجر مع تسوبيل بسبب عدم تنفيذ تعليماته داخل الملعب بعدما قال له "إمسك" مدافع الفريق المنافس وهو ما رفضته ثم وجدته يعاتبنى ويضع يده على كتفى، ووقتها رفضت كلامه، وقولت له:" انت مجنون شيك ايدك من عليا".

وتحدث أحمد كشرى، عن ذكرياته فى القلعة الحمراء، وقال إنه كان هداف الدورى فى الدور الأول موسم 95 وحينها كان حسام حسن مهاجم الفريق الأحمر مصابا فى وتر أكيلس، كما كان الفريق يضم فيلكس أيضا فى الهجوم.

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وقال كشرى فى تصريحات لبرنامج "لعبة وحكاية" على قناة اون تايم سبورت، إنه بعد عودة حسام حسن من الاصابة فوجئت بأحد أعضاء الجهاز الفنى يقول لى أنك ستجلس احتياطيا وسيلعب حسام حسن وفيلكس أساسيين، وهو ما جعلنى مندهشا كونى هذه الفترة كنت أفضل مهاجم فى مصر.

تابع كشرى أن حسام حسن كان "مسيطر" فى الأهلى وماكنش حد يقدر يقوله أجلس احتياطى، معلقا:" حسام حسن كان بيحبنى بس خارج الملعب وبعيدا عن الكرة".

أضاف أنه تحدث مع الجهاز الفنى وتساءل عن سبب جلوسه احتياطيا، ولكن الجهاز الفنى قال له:" ركز بس وهات هدفين ولا تلاتة وهتلعب أساسى"، معلقا:" كيف وكنت هداف الدورى وقتها يقال لى ذلك".

واختتم حديثه قائلا:" فى المباراة التالية لعبت احتياطيا وسجلت هدفين ، واستمر الوضع وجلست احتياطيا لحسام حسن وفيلكس"، مضيفا:" ياسر ريان مرة قالى انت ايه إللى جابك هنا هتلعب ازاى على حسام حسن وفيلكس؟.