ملف الجمعة.. مصير رمضان.. وهل يضم الأهلي هداف مازيمبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
نستعرض في التقرير التالي أبزر أحداث الجمعة 1 مايو 2020:
بعد اهتمام بيراميدز.. شوبير يعلن موقف بقاء رمضان صبحي مع الأهلي
الاتحاد السكندري: لا نمانع استكمال الدوري لو تأجل الموسم
طنطا: ننضم للأندية الرافضة لاستكمال الدوري.. والمصري: نريد الاكتفاء بالدور الأول
الإنتاج الحربي: الأهلي لم يقدم عرضًا رسميًا لضم عامر عامر
جوزيه: الكرة المصرية افتقدت للحوافز في غياب الجماهير
ساديو ماني يختار بين صلاح وفيرمينو.. تفوق في مصارعة الذراعين
"نمتلك الحافز".. رسالة من مدرب الرجاء للزمالك والإسماعيلي
تقارير: إلغاء الدوري المغربي سيجعل كاف يؤجل مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية
تريزيجيه: كثير من وقف أمام طموحي.. وحققت حلمي بالدوري الإنجليزي
أندية الدوري الإيطالي تصوت بالإجماع على استئناف الموسم
اتحاد الكرة التونسي يشكل لجنة للدفاع عن النقاز بعد الحكم بحبسه
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