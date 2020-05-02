بعد اهتمام بيراميدز.. شوبير يعلن موقف بقاء رمضان صبحي مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف رمضان صبحي لاعب الأهلي والمعار من صفوف هدرسفيلد الإنجليزي من البقاء في صفوف القلعة الحمراء في الموسم المقبل.

شوبير قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في الساعات الأولى من صباح السبت :"إذا استمر رمضان صبحي في مصر فلن يلعب إلا في صفوف الأهلي".

وتابع :"صحيح أن أندية أخرى ترغب في ضم رمضان صبحي، لكن اللاعب أعطى كلمة محددة لإدارة الأهلي وهو البقاء في صفوف الفريق حتى لو حصل على عرض خليجي".

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وأشار شوبير :"رمضان إذا تلقى عرضًا مغريًا من الخليكي سيكون هناك تفكير بجانب عرض أوروبي، لكن حتى الآن لا جديد من حيث العروض".

وكانت تقارير صحفية ربطت لاعب الأهلي الحالي مؤخرًا بالانتقال لصفوف بيراميدز في الموسم المقبل.

وسبق وأن أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، عن رغبته في الإبقاء على رمضان صبحي والذي حصل النادي الأحمر على خدماته منذ يناير عام 2019 على سبيل الإعارة.