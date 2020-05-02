الاتحاد السكندري: لا نمانع استكمال الدوري لو تأجل الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أبدى محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري موافقة ناديه على استكمال الدوري المصري في حالة تأجيل انطلاقة الموسم المقبل لفترة زمنية كافية.

وأشار محمد مصيلحي إلى أن إدارة ناديه ترفض استكمال الدوري في الوقت الراهن، وتنضم للأندية الراغبة في الإلغاء، إلا إذا رأت الدولة غير ذلك أو تأجل الموسم المقبل.

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وفي حوار مع قناة "أون تايم سبورتس 1" قال مصيلحي :"يجب أن تحدث اجتماعات بين المسئولين ورؤساء الأندية في مصر لمناقشة استكمال الدوري أو عدم استئنافه".

وأضاف رئيس الاتحاد السكندري :"طلبنا أكثر من مرة عقد جلسة بين المسئولين ورؤساء الأندية، لكن لم يستجب لنا أحدا حتى الآن، ننادي ولا نسمع إلا أنفسنا".

وأنهى مصيلحي :"إذا رأت الدولة أن الدوري يكتمل فسنوافق، لكن يجب أن نعرف كيف يكون سيناريو الاستكمال، ونعرف رأي وزارة الصحة في طريقة عودة النشاط، الأندية مغلقة الآن، فأين سنتدرب؟".