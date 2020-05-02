طنطا: ننضم للأندية الرافضة لاستكمال الدوري.. والمصري: نريد الاكتفاء بالدور الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف فايز عريبي رئيس مجلس إدارة نادي طنطا، أن ناديه يرفض استكمال مسابقة الدوري خلال هذا الموسم (2019 - 2020).

وأضاف عريبي في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في الساعات الأولى من صباح السبت :"نتضامن مع 13 ناديًا يرفضون استكمال الموسم".

وتابع :"رغم رفضنا استكمال الموسم إلا أننا نثق في قرار الدولة حول حسمهم لهذا الملف".

في المقابل، صرح عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادي المصري البورسعيدي، أن ناديه يرفض استكمال الموسم أيضًا، مطالبًا بالاكتفاء بالدور الأول فقط.

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وأوضح السقا خلال تصريحاته :"أرسلنا خطابًا لمحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري للتضامن معه على رفض استكمال الدوري".

ونوّه :"طول مدة غياب اللاعبين عن التدريبات بجانب رفض الدولة أي تجمعات يجعلنا نطالب بإلغاء الدوري".

وأنهى :"هنا السؤال متى سيبدأ الدوري في الموسم الجديد؟، هل قرار الاستئناف لمصلحة اللاعبين والمنتخب المصري".

جدير بالذكر أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية والتي تدير شئون الكرة المصرية، أكد في تصريحات سابقة أن اتحاد الكرة أعد ملفًا لاستكمال الموسم، مشددًا أنه ينتظر الضوء الأخضر للعودة واستئناف المسابقة المحلية من جديد بعد توقف البطولة بسبب فيروس كورونا.