الطلائع يرد على عمار حمدي ويصف عودة الدوري بـ"شبه المستحيلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أحمد المهدي مدير الكرة بطلائع الجيش بأن عمار حمدي لاعب الأهلي اختار الانضمام للفريق وفضّله على الاتحاد السكندري، قائلًا أن عودة دوري WE المصري في الموسم الحالي شبه مستحيلة.

وقال مدير الكرة بطلائع الجيش في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "طلبنا من النادي الأهلي الحصول على عمار حمدي في الستة أشهر الأخيرة من الموسم وهم خيّروا اللاعب وفضّل طلائع الجيش، لكنه بالتأكيد كان ممتن للفترة التي لعبها في الاتحاد."

وتابع: "الاتحاد السكندري لم يمانع أيضًا أن يترك لنا اللاعب بشكل ودي دون أن يستمر في المفاوضات مع النادي الأهلي."

وأضاف: "بالطبع الأمر كان مرتبط باللاعب والنادي الأهلي لكن تحدثت مع رئيس نادي الاتحاد فقط من أجل التأكيد على العلاقات الطيبة بين الناديين."

وأما فيما يتعلق باستكمال الدوري، قال: "أنا مع الرأي الذي يقول أن الدوري لا يستكمل نظرًا لعنصر السلام والأمن المطلوب من أجل كل المواطنين."

وواصل: "لا نرغب أن نغفل العنصر الرئيسي والأساسي في الأمر وهو اللاعب، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك تجمع يضم 14 ناديًا وموقفنا سيكون واحد."

واختتم قائلًا: "استكمال الدوري الحالي شبه مستحيل بسبب ما نعيشه في الوقت الحالي."

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