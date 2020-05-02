الإنتاج الحربي: الأهلي لم يقدم عرضًا رسميًا لضم عامر عامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح خالد مهدي مدير الكرة في نادي الإنتاج الحربي بأن النادي لم يبد رأيه بشأن اهتمام الأهلي بحارس مرمى الفريق عامر عامر لعدم وجود عرض رسمي.

وقال مهدي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "لا يوجد أي شيء رسمي حتى الآن من الأهلي للتعاقد مع عامر عامر، ولن نتحدث إلا في حالة وجود عروض رسمية."

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أما بخصوص الاتفاق حول تسوية بشأن عقود اللاعبين، فقد قال: "عقدنا جلسة مع اللاعبين وانهينا الأمور المتعلقة بالمستحقات تمامًا، واجتمعنا مع عدد من اللاعبين الكبار في الفريق وتم الاتفاق على دفع 70% من العقد السنوي بحيث من يتقاضي مليون جنيه يحصل على 700 ألف جنيه."

وتابع: "تم الاتفاق مع اللاعبين أيضًا أنه في حالة استكمال الدوري سيتم رد القيمة المتبقية من اللاعبين

وأبدى رأيه في مسألة عودة دوري WE المصري أو عدم استكمال، قائلًا :"من الناحية الفنية نحن لا نفكر في أي شيء بخصوص العودة أو الإلغاء أو الاستمرار أمر متروك للتفاصيل التي تدرسها الجهات المسئولة عن حماية صحة المواطنين."