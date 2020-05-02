سر الرقم (8).. هشام حنفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى الجريتلي:

رغم ارتدائه للقميص رقم 8 في صفوف الناشئين إلا أنه رغب في ارتداء الرقم 10 عند تصعيده بالنادي الأهلي حبًا في أسطورة ناديه محمود الخطيب ولكن هذا القميص لم يكن مُتاحًا فارتداه علاء ميهوب ومن بعده عبد وليد صلاح الدين فقرر ارتداء رقم 14 ولكنه كان محجوزًا باسم علاء عبد الصادق فقرر ارتداء القميص رقم 8 رمة أخرى.

هشام حنفي يروي الخليج 365 سر الرقم 8 في مسيرته ضمن سلسلة حلقات #سر_الرقم التي تُنشر بالتتابع مع أيام شهر رمضان.

ولم يكن الحصول على الرقم 8 سهلًا أيضاً فكان يرتديه سابقه بالنادي الأهلي مجدي عبد الغني ثم ارتداها بعده عمرو أنور حتى غادر وأصبح الرقم مُتاحًا لهشام حنفي:"طبعًا يمنفعش أقول للاعب كبير سيب رقمك كنا بنحترم الأقدمية".

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هشام الذي كان يُفضل الرقم 8 مع الأهلي كان يرتدي القميص رقم 14 وليس 8 في المنتخب حتى طلبه منه حازم إمام.

"كنت بلبس في الأهلي 8 وفي منتخب الشباب والأولمبي كنت بلبس رقم 14 كنت بحب كابتن علاء ميهوب لكن علاء عبد الصادق كان بيلبس التي شيرت في الأهلي ومش يهنفع أقله إني عاوزه".

حازم لم يكن أساسيًا في منتخب الشباب ولكن حين انضم للمنتخب الأولمبي بقيادة رود كرول أراد أن يظهر بالقميص رقم 14 مثلما يرتدي في الزمالك:"قالي طول عمري بلبس 14 وأنت بتلبس 8 فهيكون لطيف لو لبس هو 14 في المنتخب وأنا 8 عشان الناس متتلخبطش فوافقت".

وظلّ رقم 8 على ظهر قميص هشام حنفي أينما رحل:"أصبح الأيقونة بتاعتي في الأهلي والمنتخب والحرس والاتحاد الجميع عارف إني رقم 8"، بل أنه حين انضم لصفوف الفريق السكندري كان هناك لاعبًا يرتدي القميص رقم 8 فبدون أن أطلبه تم منح القميص لي.. هذه كانت قصة الرقم 8 مع هشام حنفي وانتظروا قصة الرقم 9 مع أحد لاعبي الكرة المصرية غدًا.