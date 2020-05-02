جوزيه: الكرة المصرية افتقدت للحوافز في غياب الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي بأن تحول الكرة المصرية من حضور 100 ألف مشجع في استاد القاهرة إلى المدرجات الخاوية قتل المتعة.

وقال جوزيه في تصريحاته لصحيفة "بابليكو" البرتغالية: "في هذا الوقت (التحول من حضور الجماهير إلى غيابهم)، استاد القاهرة الدولي كان يشهد حضور 100 ألف مشجع، ثم الانتقال إلى استاد خالي تمامًا كان أمرًا صعبًا."

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وتابع: "حقيقة أن الحوافز التي تأتي من وراء حضور الجماهير والحضور الدائم في المدرجات كان أمرًا من الصعب تعويضها، فالتواصل بين اللاعب والجمهور أمر في غاية الأهمية."

وأوضح مانويل جوزيه بأنه خلال الأسابيع الماضية بعد الإجراءات المتعلقة بكورونا لم يتوقف عن ممارسة رياضة المشي، لكنه يمارسه بعيدًا عن الناس ومرتديًا قفازات وكمامات.

وعمل جوزيه مع الأهلي على 3 فترات، ورحل في أخر تجاربه بعدما توقف النشاط الرياضي المحلي في مصر إثر حادث بورسعيد فبراير 2012.