عبدالناصر محمد :نتمنى استكمال الدوري وانبي ملتزم بقرار الدولة في هذا الشأن

أكد عبدالناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي ان ناديه سينفذ قرار الدولة في استئناف النشاط من عدمه ، رغم أن النادي يرغب في استكمال الدوري ، خاصة وأن الدولة تقوم بدورها على أكمل وجه لمواجهة

وتابع في تصريحات لـ ملعب ONTIME مع شوبير ، بان النادي على تواصل مع اللجنة الخماسية " على خفيف " من اجل تفعيل رابطة الأندية المحترفة

لافتا إلى أنه يتعين على كل طرف مؤيد لاستكمال الموسم أو يرغب في الغاءه تقديم حيثياته .وكشف عبدالناصر محمد انه لا يوجد اي عروض لأسامة جلال وان اللاعب متمسك بقرار إنبيواتم بان إنبي لم يفاوض صالح جمعة لوجود أكثر من لاعب في مركزه .