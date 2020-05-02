أكد عبدالناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي ان ناديه سينفذ قرار الدولة في استئناف النشاط من عدمه ، رغم أن النادي يرغب في استكمال الدوري ، خاصة وأن الدولة تقوم بدورها على أكمل وجه لمواجهةوباء كورونا .
وتابع في تصريحات لـ ملعب ONTIME مع شوبير ، بان النادي على تواصل مع اللجنة الخماسية " على خفيف " من اجل تفعيل رابطة الأندية المحترفةلافتا إلى أنه يتعين على كل طرف مؤيد لاستكمال الموسم أو يرغب في الغاءه تقديم حيثياته .
وكشف عبدالناصر محمد انه لا يوجد اي عروض لأسامة جلال وان اللاعب متمسك بقرار إنبي
واتم بان إنبي لم يفاوض صالح جمعة لوجود أكثر من لاعب في مركزه .
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالناصر محمد :نتمنى استكمال الدوري وانبي ملتزم بقرار الدولة في هذا الشأن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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