لجنة إدارة اتحاد الكرة الطائرة تستعد لاعلان التراجع عن قرار إقالة عدد من العاملين

تستعد اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري للكرة الطائرة لإعلان التراجع عن إقالة عدد كبير من العاملين في الاتحاد خلال الفترة الماضية.
وعلمت الوفد تراجع اللجنة عن قرار
وكانت اللجنة المؤقته قد قامت باقالة 18 موظفا من العاملين بالاتحاد دون وجه حق ودون سابق إنذار وبدون اي تحقيقات او تهم وجهت إليهم .
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