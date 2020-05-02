تستعد اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري للكرة الطائرة لإعلان التراجع عن إقالة عدد كبير من العاملين في الاتحاد خلال الفترة الماضية.

وعلمت الوفد تراجع اللجنة عن قرار إقالة العاملين وحل اللجان بعد تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية بناء على الشكوى التي تقدم بها العاملون الذين تم افالتهم بشكل تعسفي من اللجنة المؤقته.

وكانت اللجنة المؤقته قد قامت باقالة 18 موظفا من العاملين بالاتحاد دون وجه حق ودون سابق إنذار وبدون اي تحقيقات او تهم وجهت إليهم .

إقالة العاملين وحل اللجان بعد تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية بناء على الشكوى التي تقدم بها العاملون الذين تم افالتهم بشكل تعسفي من اللجنة المؤقته.وكانت اللجنة المؤقته قد قامت باقالة 18 موظفا من العاملين بالاتحاد دون وجه حق ودون سابق إنذار وبدون اي تحقيقات او تهم وجهت إليهم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة إدارة اتحاد الكرة الطائرة تستعد لاعلان التراجع عن قرار إقالة عدد من العاملين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.