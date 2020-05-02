انطلاق البطولة الرمضانية المفتوحة الأولي للشطرنج أون لاين

انطلقت في الساعة 9 مساء اليوم الجمعة منافسات البطولة الرمضانية المفتوحة الاولي للبليتز والتي ينظمها الاتحاد المصريللشطرنج .
ونشر الاتحاد المصري للشطرنج رابط لمشاهدة منافسات البطولة مباشرة عبرالإنترنت والتي يشارك بها عدد كبير من اللاعبين واللاعبات الأبطال في اللعبة .
رابط مشاهدة الأدوار لايف
[https://www.chessclub.com/grid/egypt/games](https://www.chessclub.com/grid/egypt/games?fbclid=IwAR0_mS0pTpuecofk7Jd3HyFWgW0UeO8LEeIpz6L8gc7PD-kED1GZSx0w6V8)
رابط البث المباشر و تعليق الكابتن محمد نادر (IM)
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