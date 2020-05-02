انطلاق البطولة الرمضانية المفتوحة الأولي للشطرنج أون لاين

انطلقت في الساعة 9 مساء اليوم الجمعة منافسات البطولة الرمضانية المفتوحة الاولي للبليتز والتي ينظمها الاتحاد المصري للشطرنج . للشطرنج . ونشر الاتحاد المصري للشطرنج رابط لمشاهدة منافسات البطولة مباشرة عبر الإنترنت والتي يشارك بها عدد كبير من اللاعبين واللاعبات الأبطال في اللعبة .

رابط مشاهدة الأدوار لايف

[https://www.chessclub.com/grid/egypt/games](https://www.chessclub.com/grid/egypt/games?fbclid=IwAR0_mS0pTpuecofk7Jd3HyFWgW0UeO8LEeIpz6L8gc7PD-kED1GZSx0w6V8)

رابط البث المباشر و تعليق الكابتن محمد نادر (IM)



الإنترنت والتي يشارك بها عدد كبير من اللاعبين واللاعبات الأبطال في اللعبة .رابط مشاهدة الأدوار لايف[https://www.chessclub.com/grid/egypt/games](https://www.chessclub.com/grid/egypt/games?fbclid=IwAR0_mS0pTpuecofk7Jd3HyFWgW0UeO8LEeIpz6L8gc7PD-kED1GZSx0w6V8)رابط البث المباشر و تعليق الكابتن محمد نادر (IM)

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