رغم توقف النشاط الرياضي.. سر ظهور تريند "ترتيب الدوري السعودي"

تصدر مؤشرات البحث بموقع "جوجل" السعودية، مساء اليوم الجمعة، تريند بعنوان "ترتيب الدوري السعودي"، خلال الساعات الماضية، في ظل توقف النشاط الرياضي؛ على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وبحث السعوديون، عن "ترتيب الدوري السعودي"، بعد تصريحات المدير الفني السعودي مساعد العمري، والذي توقع انهاء منافسات الدوري السعودي هذا الموسم، في

ظل تسجيل المملكة العربية السعودية العديد من حالات الإصابات بفيروس كورونا.

وأكد العمري، أن وزارة الصحة هي التي ستحدد مصير الدوري المحلي، متابعًا: "أتوقع عدم استكمال الموسم، النصر هو الفريق الأحق بالتتويج كونه بطل الشتاء وحسم مباراة الهلال في الدور

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الأول لصالحه".

ويشار إلى قبل توقف النشاط الرياضي، كانت قد انتهت الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بتصدر الهلال برصيد 51 نقطة، متفوقًا على النصر الوصيف بست نقاط كاملة، وفي المركز الثالث جاء الوحدة برصيد 39 نقطة، وخلفه الأهلي بـ37 نقطة.

وكان قد أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الجمعة، تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 24097 حالة.