أكد المساعد السابق للمدرب البرتغالي الملقب بـ"السبيشال وان" جوزيه مورينيو بأنه يرى الأرجنتيني ليونيل ميسي في قادم المواسم في فريق إنتر ميلان الإيطالي.



تحدّث البرتغالي جوزيه مورايس، المساعد السابق لجوزيه مورينيو في أندية بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد، عن السبب الذي سيجعل نجم برشلونة الإسباني ميسي يقدم على الرحيل إلى ميلانو.



وتحدث مورايس عن ميسي قائلاً: "أنا أرى ميسي في إنتر ميلان".



وأضاف البرتغالي قائلاً: "وجود خافيير زانيتي في الفريق الإيطالي سيكون عاملاً مساعداً على انتقال ميسي من برشلونة إلى إنتر".



ومن جهة أخرى، قال ماسيمو موراتي المالك السابق لنادي إنتر إن التعاقد مع ليونيل ميسي لم يعد حلماً مستحيلاً.



واعتبر موراتي أن ما يشهده العالم حالياً سيؤثر بشكل واضح على عالم كرة القدم وسوق الانتقالات على وجه الخصوص، الأمر الذي يجعل التعاقد مع أي لاعب ممكناً، معتبراً في الوقت نفسه أن الفوز بتوقيع ميسي سيحتاج إلى الكثير من الجهود.



وأضاف موراتي أن عالم كرة القدم قد يشهد الكثير من الأمور الغريبة بنهاية هذا الموسم.



المصدر: بي إن سبورت

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب قد ينتقل ميسي لإنتر ميلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.