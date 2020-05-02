أندية الدوري الانجليزي تعيد تأكيد التزامها استئناف النشاط الرياضي

أعادت أندية الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم تأكيد التزامها بانهاء موسم 2019-2020، بحال تقليص القيود الاجتماعية في بريطانيا نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد وذلك برغم تخوّف بعض اللاعبين.



وتواجه اندية النخبة خسائر تقدر بحوالي مليار جنيه استرليني (1,25 مليار دولار أميركي) في حال لم يستكمل الموسم بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".



ومن شأن خوض المباريات الـ92 المتبقية تقليص حجم الخسائر وبالتالي تحاشي اعادة مئات الملايين الى شركات النقل.



ناقشت الأندية الجمعة كيفية انهاء الموسم الحالي، وجاء في بيان الرابطة "تدرس الرابطة والأندية المحاولات الاولى ولن تعود الى التمارين الا بتوجيه حكومي وبمشورة طبية متخصصة بعد التشاور مع اللاعبين والمدربين".



اضاف بيان البريميرليغ "أعادت الاندية تأكيد التزامها بانهاء موسم 2019-2020، مع الحفاظ على نزاهة المسابقة ومرحّبة بدعم حكومي".



وأشارت تقارير ان الرابطة ابلغت الاندية بان المباريات يجب ان تقام في عشر ملاعب محايدة كي يستكمل الموسم.



قال بول باربر الرئيس التنفيذي لنادي برايتون الخميس ان فكرة عدم خوض المباريات البيتية هي "عيب إضافي" فضلا عن خوضها دون جماهير.



ومن المقرر ان تراجع الحكومة البريطانية اجراءات الاغلاق في 7 أيار/مايو، وقد وعد رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يتعافى من اصابته بالفيروس، بتأمين "خارطة طريق" لتخفيف القيود.



ويقف ليفربول بقيادة مدربه الالماني يورغن كلوب قاب قوسين او أدني من انتزاع اللقب للمرة الاولى منذ 30 عاما، اضافة لمشاكل عدة يجب حلها بينها التأهل الى دوري ابطال اوروبا ومسألة هبوط الاندية، ما قد ينتج عنه نزاعات قانونية.

المصدر: فرانس برس