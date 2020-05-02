رياضة | أندية الكالتشيو توافق على استمرار البطولة مره أخرى

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر أندية الكالتشيو توافق على استمرار البطولة مره أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفقت أندية الدورى الإيطالي لكرة القدم، على قرار إستكمال المسابقة مره أخرى، بعد فترة التوقف التي شهدتها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت رابطة الكالتشيو، أن جميع الأندية صوتت بـ "نعم" على قرار استكمال مباريات الموسم الحالي حتى نهايته.

وعقدت رابطة الكالتشيو اجتماع طارئ بالفيديو، لمناقشة حقوق البث التلفزيوني للدوري الإيطالي.

ومن المتوقع أن يعود كل أندية الدوري الإيطالي للتدريبات يوم 18 مايو المقبل.