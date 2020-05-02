رياضة | شوبير يكشف موقف رمضان صبحي في الموسم المقبل وحقيقة مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر شوبير يكشف موقف رمضان صبحي في الموسم المقبل وحقيقة مفاوضات الأهلي لضم سيرينو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف رمضان صبحي المعار هذا الموسم من صفوف هيدير سفيلد تاون الإنجليزي، إلى النادي الأهلي، وموقفه من البقاء في القلعة الحمراء الموسم المقبل.

شوبير قال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"رمضان صبحي مستمر في النادي الأهلي في حالة اختياره اللعب في الدوري المصري".

وتابع :"رمضان صبحي في حالة تلقيه عرضًا من الأندية الخليجية سيفضل البقاء في النادي الأهلي، إلا إذا كان هناك عرض مغري جدًا".

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وواصل :"حتى هذه اللحظة لا يوجد عروض أوروبية لرمضان صبحي حتى الآن، بسبب توقف الدوريات الأوروبية وعدم ظهور أي شيء فالدوريات تتوقف بسبب كورونا".

وأشار شوبير :"الأهلي سأل عن سيرينو صانع ألعاب فريق صن داونز الجنوب إفريقي أكثر من مرة".

وأتم :"هناك اهتمام من النادي الأهلي بضم اللاعب الأوروجوياني بعد تألقه اللافت للنظر مع صن داونز".