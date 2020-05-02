رياضة | محمد مصيلحي: الأندية تعاني من أزمة مالية

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد مصيلحي: الأندية تعاني من أزمة مالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على أن هناك ٩ أندية قامت بإرسال خطابات تتضمن رغبتها في عدم استكمال الدوري.
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وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"٩ أندية أرسلت لي خطابات رسمية تتضمن رغبتها في عدم استكمال النشاط".
وتابع :"بعض الأندية مثل أسوان أكدت أنها سترسل خطابات بنفس المضمون غدا".
وزاد :"كلنا سنكون مع أي قرار يصدر من الدولة بخصوص عودة النشاط وفقا لضوابط محددة".
وأكمل :"كل الأندية تعاني ماليا بما فيها الأهلي".
وأتم حديثه :"أقول مثل هذا الكلام وفريقنا في المركز الخامس في الدوري ولا مصلحة له في إلغاء النشاط".