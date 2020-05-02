رياضة | فايز عريبي: طنطا ضمن ١٣ ناديا يرغبون في إلغاء الموسم

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايز عريبي: طنطا ضمن ١٣ ناديا يرغبون في إلغاء الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس فايز عريبي رئيس نادي طنطا إن النادي يرغب في إلغاء الموسم الكروي الحالي بسبب الظروف الحالية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"طنطا ضمن 13 ناديا ترغب في إلغاء الموسم الحالي بعد التشاور فيما بينها".

وتابع :"جوانب فنية ومادية ووجود خطورة على صحة اللاعبين وراء رغبة الأندية في إلغاء النشاط".

وأتم :"الدولة لن تتخذ أي قرار يضر أي شخص بالمنظومة الرياضية .. وندعمه سواء بالموافقة أو بالإلغاء".