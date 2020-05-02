رياضة | اتهام لاعب أتلتيكو مدريد بسوء السلوك

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر اتهام لاعب أتلتيكو مدريد بسوء السلوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تهمة سوء السلوك ضد لاعب الظهير الأيمن الإنجليزي كيران تريبير، بداعي خرق قواعد الاتحاد المتعلقة بالمراهنات.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن الانتهاك المزعوم وقع في يوليو (تموز) 2019، لدى انتقال تريبير إلى أتلتيكو مدريد الإسباني قادماً من توتنهام الإنجليزي.

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وأضافت أن تريبير لديه مهلة حتى 18 من مايو (أيار) الجاري، للرد على تلك الاتهامات.

وقال تريبير: "امتثلت تماماً للتحقيق الذي أجراه الاتحاد الإنجليزي على مدى الأشهر الماضية بشكل طوعي، وسوف أواصل القيام بذلك".

وأضاف: "أريد أن أوضح أنه خلال مسيرتي الاحترافية، لم أدخل في أي مرحلة بأي رهانات متعلقة بكرة القدم، ولم أتلق أي فائدة مالية من مراهنات الآخرين".